Ddl Zan, Letta chiede al Pd di approvare il testo senza emendamenti. Ma il partito non è compatto (Di martedì 11 maggio 2021) approvare il ddl Zan così com'è, senza emendamenti. Perché il Pd «non si deve far mettere i piedi in testa dalle idee retrograde della Lega». Il segretario dem Enrico Letta si è rivolto così ai senatori del suo partito, riuniti in assemblea. «L'Italia deve fare un passo avanti di civiltà e con il ddl Zan può farlo», ha aggiunto il segretario, «non ci sono più le condizioni politiche per un terzo passaggio. Fuori il dibattito si è radicalizzato non per colpa nostra, tra di noi la discussione è seria e legittima. Ma il Pd non si deve far mettere i piedi in testa da idee retrograde della Lega. Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge così com'è». Sullo stesso tema è intervenuto in assemblea il senatore Luigi Zanda, secondo il quale se il Pd ...

