Covid, polemiche sull’Rt: attesa svolta importante dal governo (Di martedì 11 maggio 2021) Il governo ha sempre stabilito le chiusure per Covid in base al Rt, ora sembra si sia arrivato a porsi delle domande su tale indice. Covid, indice di contagio (AdobeStock)Il Covid è stata una brutta botta a livello mondiale. Il governo italiano ha sempre cercato di prendere decisioni salvaguardando gli italiani. Affidandosi, forse troppo spesso, al Rt. Il famoso indice di contagi per stabilire le chiusure prima e le zone colorate ora. In questi ultimi giorni si sta assistendo a qualcosa che pone dei forti interrogativi su questo indice. Infatti l’Rt sta salendo ma gli ospedali si stanno svuotando. Data la situazione però ci potrebbero essere comunque delle chiusure in buona parte del paese che sarebbero sbagliate. Sbagliate perché, andando al di là dell’Rt, l’epidemia sembrerebbe in ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021) Ilha sempre stabilito le chiusure perin base al Rt, ora sembra si sia arrivato a porsi delle domande su tale indice., indice di contagio (AdobeStock)Ilè stata una brutta botta a livello mondiale. Ilitaliano ha sempre cercato di prendere decisioni salvaguardando gli italiani. Affidandosi, forse troppo spesso, al Rt. Il famoso indice di contagi per stabilire le chiusure prima e le zone colorate ora. In questi ultimi giorni si sta assistendo a qualcosa che pone dei forti interrogativi su questo indice. Infatti l’Rt sta salendo ma gli ospedali si stanno svuotando. Data la situazione però ci potrebbero essere comunque delle chiusure in buona parte del paese che sarebbero sbagliate. Sbagliate perché, andando al di là dell’Rt, l’epidemia sembrerebbe in ...

Advertising

ForzaItalia_Ar : RT @FI_Toscana: Niente polemiche, ma proposte per: ?? Sconfiggere il Covid ?? Far ripartire l’economia ?? Fare le riforme @forza_italia, la… - yellowbutterbee : L'ha fatto per il covid lol È un gesto iconico che sapeva sarebbe stato ripreso, chiaramente non la conosco di pers… - Subus85 : RT @anari56: Migliaia in piazza per il ddl Zan. Per l’Inter polemiche mentre qui il COVID non infetta? - ForzaProv : RT @FI_Toscana: Niente polemiche, ma proposte per: ?? Sconfiggere il Covid ?? Far ripartire l’economia ?? Fare le riforme @forza_italia, la… - andrea_bonocore : RT @forza_italia: Siamo forza di buon governo. Per noi viene prima il Paese. Forza Italia non fa polemiche, ma proposte per ??Sconfigger… -