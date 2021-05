Cosa sta succedendo sulla Striscia di Gaza (Di martedì 11 maggio 2021) (Foto: Mahmud Hms/AFP via Getty Images)Oltre 24 persone sono state uccise durante i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio. Mentre, secondo quanto riportano le autorità israeliane, sei persone sono rimaste ferite nei bombardamenti causati dalle milizie palestinesi, che avrebbero lanciato circa 200 razzi contro Gerusalemme, bloccati dal sistema antimissilistico Iron Dome. L’escalation arriva dopo settimane di tensione che hanno visto polizia e coloni israeliani scontrarsi con cittadini palestinesi. Hamas, il gruppo politico che governa a Gaza considerato da alcune diplomazie, tra cui l’Unione europea, un’organizzazione terroristica, ha lanciato razzi a seguito degli scontri sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme, durante i quali la polizia ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) (Foto: Mahmud Hms/AFP via Getty Images)Oltre 24 persone sono state uccise durante i bombardamenti israelianidi, avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio. Mentre, secondo quanto riportano le autorità israeliane, sei persone sono rimaste ferite nei bombardamenti causati dalle milizie palestinesi, che avrebbero lanciato circa 200 razzi contro Gerusalemme, bloccati dal sistema antimissilistico Iron Dome. L’escalation arriva dopo settimane di tensione che hanno visto polizia e coloni israeliani scontrarsi con cittadini palestinesi. Hamas, il gruppo politico che governa aconsiderato da alcune diplomazie, tra cui l’Unione europea, un’organizzazione terroristica, ha lanciato razzi a seguito degli scontriSpianata delle moschee a Gerusalemme, durante i quali la polizia ...

