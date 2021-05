Com’è nata la serie Tenebre e Ossa, non solo grazie a Netflix ma anche a un tweet (Di martedì 11 maggio 2021) La serie Tenebre e Ossa, adattamento televisivo dei romanzi fantasy di Leigh Bardugo, è uno dei titoli più di successo di Netflix. Approdata sulla piattaforma lo scorso 23 aprile, lo show è balzato subito nella top 10 del catalogo non solo italiano, ma di tutto il mondo. Il merito è della saga letteraria, ambientata in un mondo che ricorda la Russia zarista e incentrata sull’orfana soldatessa Alina Starkov che scopre di avere un potere incredibile in grado di salvare il suo paese. Eppure la serie Tenebre e Ossa rischiava di non vedere mai la luce. Intervistato da Variety, lo showrunner Eric Heisserer ha spiegato Com’è stato contattato da Netflix per occuparsi dell’adattamento dei romanzi della Bardugo. Nel 2016, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La, adattamento televisivo dei romanzi fantasy di Leigh Bardugo, è uno dei titoli più di successo di. Approdata sulla piattaforma lo scorso 23 aprile, lo show è balzato subito nella top 10 del catalogo nonitaliano, ma di tutto il mondo. Il merito è della saga letteraria, ambientata in un mondo che ricorda la Russia zarista e incentrata sull’orfana soldatessa Alina Starkov che scopre di avere un potere incredibile in grado di salvare il suo paese. Eppure larischiava di non vedere mai la luce. Intervistato da Variety, lo showrunner Eric Heisserer ha spiegatostato contattato daper occuparsi dell’adattamento dei romanzi della Bardugo. Nel 2016, ...

Advertising

PaoloGentiloni : #9maggio Nata per seppellire le guerre, ha creato un modello di economia sociale, ha vinto le dittature e superato… - sunflowers_e : RT @sononatanera: “Tommaso tu farai il ballerino” “Tu sei nata per ballare Serena” NON TOCCATEMI #amici20 - TuLoSaioNo : Al limite è nata nel Roma twitter. E voi cojoni l'unica cosa che sapete fare è copiare hahahahha - Occe64 : RT @CasaLettori: L’Arcolaio è una cooperativa sociale, nata a Siracusa nel 2003, offre percorsi qualificati di reinserimento sociale e lav… - fullNam35087976 : RT @Perla11976: E fanno benissimo non tanto perché lo ha scritto la #pesciarola quanto perché non ha nulla di nuovo da dire. Ma che mi freg… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è nata Cristina Chiabotto è mamma: è nata Luce RagusaNews