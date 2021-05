Carabiniere picchia giovane con le mani alzate | il video scandalo sul web

(Di martedì 11 maggio 2021) Due calci a uncon leche dice: ' Non ho niente '. È ildiffuso in rete dal gruppo denominato Welcome to Favelas , attivo sui social e sulle app di messaggistica istantanea, ...

Advertising

francobus100 : Carabiniere picchia un giovane con le mani alzate nel Napoletano, il video scandalo sul web - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Succede nel napoletano ?? - Informa_Press : Succede nel napoletano ?? - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Carabiniere picchia un giovane con le mani alzate nel Napoletano, il video scandalo sul web - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Carabiniere picchia un giovane con le mani alzate nel Napoletano, il video scandalo sul web -

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniere picchia

ilmattino.it

È il video diffuso in rete dal gruppo denominato Welcome to Favelas , attivo sui social e sulle app di messaggistica istantanea, che mostra unche colpisce con violenza un giovane a , in ...Terzigno,ragazzo: la nota dell'Arma In queste ore l'Arma dei Carabinieri provinciali di Napoli ha avviato un'inchiesta interna . Nella nota in questione si legge. "Con ...Due calci a un giovane con le mani alzate che dice: «Non ho niente». È il video diffuso in rete dal gruppo denominato Welcome to Favelas, attivo sui social e sulle app ...I carabinieri responsabili del gesto sarebbero già stati individuati e nei loro confronti sarebbero state adottate misure cautelative interne ...