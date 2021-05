Calciomercato Inter | situazione drammatica | “Non vogliono investire”

Advertising

DiMarzio : #Dimarco e l’#Inter? La situazione di #calciomercato | #HellasVerona - interliveit : ??#Lautaro: '#Conte mi ha fatto crescere molto e spero che rimanga, ma se anche va via io sono un giocatore dell’… - XPlesso : Si parlerà italiano???? sulla panchina del #Tottenham, è corsa a due #sarri #Conte, con il primo in vantaggio. Tutto… - calciomercatoit : ??? #Inter, parla #Lautaro: 'Col #Barcellona c'è stata una possibilità concreta. #Conte? Spero che rimanga' ??… - infoitsport : Calciomercato Juventus, il top può dire addio | Soldi e scambio con l’ex Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro: 'Il Barcellona è stata una possibilità concreta. Ora lavoriamo al rinnovo con l'' La stagione 2020/21 è stata quella dell', miglior squadra italiana senza alcun tipo di discussione. I nerazzurri hanno dominato la Serie A, nel segno di Antonio Conte e della sua coppia d'attacco: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La '...Commenta per primo Notizie positive per Fonseca in vista dell'impegno di domani sera con l'. Ieri sia Villar che El Shaarawy hanno ricominciato a lavorare insieme al gruppo e saranno convocati: il Faraone si è lasciato definitivamente alle spalle i problemi muscolari, da giorni si ...la simpatia e l’ironia di fare e dire cose interessanti e spiritose che rendono il calcio meno drammatico. Lo trovo la persona perfetta per una società come la Roma, come perfetto lo è stato per ...E i tempi stringono per capire cosa accadrà davvero nel prossimo futuro. Si lavora, invece, alle trattative con i calciatori per il rinvio alla prossima stagione. Il tecnico è il perno da cui la socie ...