Calcio: Giappone. Iniesta rinnova con il Vissel Kobe fino al 2023 (Di martedì 11 maggio 2021) TOKYO (Giappone) - Compleanno numero 37 speciale per Andres Iniesta. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, proprio nel giorno in cui compie 37 anni, ha firmato il rinnovo del contratto per altri due anni ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) TOKYO () - Compleanno numero 37 speciale per Andres. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, proprio nel giorno in cui compie 37 anni, ha firmato il rinnovo del contratto per altri due anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Giappone Calcio: Giappone. Iniesta rinnova con il Vissel Kobe fino al 2023 "Qui in Giappone ci sentiamo come a casa e sono molto felice di poter continuare a guidare il progetto del club - ha dichiarato il centrocampista spagnolo in conferenza stampa - . La grande sfida è ...

Iniesta rinnova con il Vissel Kobe fino al 2023 "Qui in Giappone ci sentiamo come a casa e sono molto felice di poter continuare a guidare il progetto del club - ha dichiarato il centrocampista spagnolo in conferenza stampa - . La grande sfida è ...

