Ben Affleck irrefrenabile: dopo il rifiuto da parte della tiktoker, torna con Jennifer Lopez (Di martedì 11 maggio 2021) “Perché mi ha defollowato, sono io?”. Lo avevamo lasciato così. Apparente piena crisi di mezza età, intento a mandare un video a una ragazza che lei ha ripostato su Tik Tok. La storia, “classica”. La ragazza lo trova su una app di incontri, pensa a un fake, smette di seguirlo, e lui, Ben Affleck, le manda un video su Instagram. Una figura barbina anche perché la ragazza, la tiktoker Nivine Jay, si mostra piuttosto scocciata. I molti appassionati di gossip avranno pensato: dopo la separazione da Jennifer Garner, dalla quale (va detto) è uscito “con le ossa rotte”, ora gli tocca anche questa scenetta. Ci mancava solo che la ragazza del video aggiungesse “e chi se ne frega” ma basta il suo sguardo. “Pensando al momento in cui mi sono matchata con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Perché mi ha defollowato, sono io?”. Lo avevamo lasciato così. Apparente piena crisi di mezza età, intento a mandare un video a una ragazza che lei ha ripostato su Tik Tok. La storia, “classica”. La ragazza lo trova su una app di incontri, pensa a un fake, smette di seguirlo, e lui, Ben, le manda un video su Instagram. Una figura barbina anche perché la ragazza, laNivine Jay, si mostra piuttosto scocciata. I molti appassionati di gossip avranno pensato:la separazione daGarner, dalla quale (va detto) è uscito “con le ossa rotte”, ora gli tocca anche questa scenetta. Ci mancava solo che la ragazza del video aggiungesse “e chi se ne frega” ma basta il suo sguardo. “Pensando al momento in cui mi sono matchata con Bensu Raya e ho pensato fosse un fake, così ho ...

Advertising

FQMagazineit : Ben Affleck irrefrenabile: dopo il rifiuto da parte della tiktoker, torna con Jennifer Lopez - chitrio : Io comunque da Ben Affleck non me l'aspettavo. - CarlottaGaia : Sì ma Jlo e Ben Affleck di nuovo insieme speriamo non coincida con una seconda golden age di Dolce&Gabbana. - AzulinoFidel : RT @BatfleckBrasil: Barbara Muschietti curtiu essa FanArt de 'The Flash' no Instagram, que mostra o Flash e os Batmans de Ben Affleck, Mich… - dentrounastanza : Ma quindi JLo è davvero tornata con Ben Affleck? Che belli questi anni 2000 -