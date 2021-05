Bar del Bresciano usato come piazza di spaccio: 8 arresti. Sequestrati 16 chili di cocaina – Video (Di martedì 11 maggio 2021) Un bar del Bresciano trasformato in centrale di smistamento della droga. È quanto hanno scoperto i poliziotti della squadra mobile di Brescia, in collaborazione con gli agenti di Bologna e Verona, in un’operazione che ha preso avvio il 20 dicembre 2018, terminata oggi con l’arresto complessivo di 8 persone e il sequestro di oltre 16 chilogrammi di cocaina. L’ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita alle prime ore dell’alba dalla polizia di Stato di Brescia, su delega della Direzione distrettuale antimafia, e ha portato all’arresto di 5 soggetti, 3 cittadini albanesi e 2 italiani, responsabili, a vario titolo, di importazione, trasporto e cessione di rilevanti quantitativi di cocaina. All’interno dell’attività commerciale di Travagliato, gestita da un cittadino albanese, i poliziotti hanno potuto registrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Un bar deltrasformato in centrale di smistamento della droga. È quanto hanno scoperto i poliziotti della squadra mobile di Brescia, in collaborazione con gli agenti di Bologna e Verona, in un’operazione che ha preso avvio il 20 dicembre 2018, terminata oggi con l’arresto complessivo di 8 persone e il sequestro di oltre 16 chilogrammi di. L’ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita alle prime ore dell’alba dalla polizia di Stato di Brescia, su delega della Direzione distrettuale antimafia, e ha portato all’arresto di 5 soggetti, 3 cittadini albanesi e 2 italiani, responsabili, a vario titolo, di importazione, trasporto e cessione di rilevanti quantitativi di. All’interno dell’attività commerciale di Travagliato, gestita da un cittadino albanese, i poliziotti hanno potuto registrare ...

