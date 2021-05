Astrazeneca agli under 60, Aifa: “Valutazione non è cambiata. Rapporto beneficio/rischio è progressivamente più favorevole con l’età” (Di martedì 11 maggio 2021) Astrazeneca anche agli under 60? Il dibattito innescato dopo le dichiarazioni del commissario Francesco Figliuolo e le decisioni diverse in alcuni paesi europei ha un primo punto di caduta in Italia con il parere dell’Aifa richiesto dal Cts. “La Valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rispetto al vaccino anti-Covid di Astrazeneca non è cambiata: sulla base dei casi osservati, abbiamo detto che il beneficio/rischio per tale vaccino è progressivamente sempre più favorevole al crescere dell’età” ha detto all’Ansa la presidente della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa, Patrizia Popoli, in merito alla richiesta del ministero ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)anche60? Il dibattito innescato dopo le dichiarazioni del commissario Francesco Figliuolo e le decisioni diverse in alcuni paesi europei ha un primo punto di caduta in Italia con il parere dell’richiesto dal Cts. “Ladell’Agenzia italiana del farmaco () rispetto al vaccino anti-Covid dinon è: sulla base dei casi osservati, abbiamo detto che ilper tale vaccino èsempre piùal crescere del” ha detto all’Ansa la presidente della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’, Patrizia Popoli, in merito alla richiesta del ministero ...

fattoquotidiano : Astrazeneca agli under 60, Aifa: “Valutazione non è cambiata. Rapporto beneficio/rischio è progressivamente più fav… - fattoquotidiano : Astrazeneca anche agli under 60? Ecco come risponde l'Agenzia del farmaco italiana - repubblica : L'immunologa Viola: 'AstraZeneca solo agli uomini under 60: basta con la medicina che non considera il nostro sesso' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Astrazeneca agli under 60, Aifa: “Valutazione non è cambiata. Rapporto beneficio/rischio è progressivamente più favore… - lucioparise : @GhisiMg49 @La7tv @AndreaScanzi Informazione di servizio, il vaccino che ha fatto lui (AstraZeneca) all epoca non l… -