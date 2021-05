Ascolti tv 10 maggio 2021 | Chiamami ancora amore rivince sull’Isola dei Famosi | che però accorcia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 11 maggio 2021)tv: la fiction di Rai1 rimane in vantaggio sul reality show di Canale5 Non cambiano gli equilibri deglitv del lunedì sera, consu Rai1in testa alla classifica, registrando il 15,3% di share media con 3,515 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Greta Scarano aveva raccolto il 16,3% e 3,8 milioni al debutto. Seconda posizione per L’Isola deisu Canale5 con il 19% e 3,101 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,4% e 2,8 milioni. Medaglia di bronzouna volta per Report su Rai3 con il 12% e 2,862 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 12,3% e 3 ...