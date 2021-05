WhatsApp, gli utenti non hanno scelta: ora è obbligatorio (Di lunedì 10 maggio 2021) A breve tutti gli utenti di WhatsApp saranno costretti ad aggiornare i nuovi termini di servizio. Senza l’ok non si potranno utilizzare alcune funzioni. Tutte le novità presenti sull’applicazione (via Screenshot)Manca solamente una settimana ai nuovi termini di servizio di WhatsApp, con gli utenti che adesso non hanno scelta. Infatti dal 15 maggio entrerà in vigore il nuovo Tos e se gli utenti decideranno di rifiutarlo, l’applicazione limiterà alcune funzioni. In questo modo gli utenti saranno costretti ad accettare i nuovi termini, altrimenti avranno diverse limitazioni, che renderanno l’applicazione a dir poco inutilizzabile. POTREBBE INTERESSARTI >>> Playstation 5, Sony pronta per un nuovo modello: la data di uscita Nel dettaglio ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021) A breve tutti glidisaranno costretti ad aggiornare i nuovi termini di servizio. Senza l’ok non si potranno utilizzare alcune funzioni. Tutte le novità presenti sull’applicazione (via Screenshot)Manca solamente una settimana ai nuovi termini di servizio di, con gliche adesso non. Infatti dal 15 maggio entrerà in vigore il nuovo Tos e se glidecideranno di rifiutarlo, l’applicazione limiterà alcune funzioni. In questo modo glisaranno costretti ad accettare i nuovi termini, altrimenti avranno diverse limitazioni, che renderanno l’applicazione a dir poco inutilizzabile. POTREBBE INTERESSARTI >>> Playstation 5, Sony pronta per un nuovo modello: la data di uscita Nel dettaglio ...

