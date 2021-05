Via al 730 precompilato 2021, ma problemi con Agenzia delle Entrate (Di lunedì 10 maggio 2021) Giornata importante per quanto riguarda il 730 precompilato 2021, considerando il fatto che da oggi 10 maggio è possibile compilare il documento messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Una data calda, che a conti fatti ci dà una chiave di lettura alternativa rispetto ai problemi che abbiamo preso in esame poche ore fa al momento dell’accesso al sito. Nessun attacco hacker, dunque, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno, ma semplicemente un numero di accessi contemporanei tali da mettere in crisi i server. problemi e precisazioni sul 730 precompilato 2021 con Agenzia delle Entrate Dunque, bisogna partire dal presupposto che i problemi relativi al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Giornata importante per quanto riguarda il 730, considerando il fatto che da oggi 10 maggio è possibile compilare il documento messo a disposizione dell’. Una data calda, che a conti fatti ci dà una chiave di lettura alternativa rispetto aiche abbiamo preso in esame poche ore fa al momento dell’accesso al sito. Nessun attacco hacker, dunque, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno, ma semplicemente un numero di accessi contemporanei tali da mettere in crisi i server.e precisazioni sul 730conDunque, bisogna partire dal presupposto che irelativi al ...

