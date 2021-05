Ventimiglia | migrante aggredito e picchiato in strada con bastoni e spranghe | denunciate tre persone Il video ripreso da un abitante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unè stato assalito e preso a sprangate da tre, nel pomeriggio di ieri domenica 9 maggio, in pieno centro a, all’angolo tra via Roma e via Ruffini, dietro al Comune e alla caserma della polizia di frontiera. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Sanremo. Ha riportato diverse lesioni, tra cui un forte trauma facciale. La Polizia ha rintracciato treaccusate dell’aggressione, e denunciato a piede libero per lesioni aggravate dall’uso di corpi contundenti. Sono tutti residenti ae uno di loro ha precedenti di polizia. L’episodio è stato filmato da un cittadino che poi ha diffuso ilsui social network. Neldiffuso tramite Facebook si vedono due...