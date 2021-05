Vaccino agli Over 50 | regole e tempi | ecco cosa bisogna sapere

(Di lunedì 10 maggio 2021) Parte in Italia la somministrazione del50:le, ie i modi per prenotarsi, differenti tra le varie regioni. Continua la campagna vaccinale in tutta Italia, e dal 10 maggio si arriva a una nuova svolta: diventa disponibile in tutto il paese ilper gli50. Una grande novità che permetterà di ampliare ancora la platea di persone vaccinate, come peraltro già fatto da alcune regioni, che non hanno atteso il via libera del commissario all’emergenza, il generale Figliuolo, ma hanno iniziato a vaccinare anche le persone più giovani fin dalle scorse settimane. Ma quale sono leper prenotarsi? E id’attesa? Scopriamo insieme tutte le informazioni sui vaccini per ...

anti Covid anche per i nati fino al 1971. Il via libera alle prenotazioni è scattato per ... per il governatore Luca Zaia, è di arrivareover 40 'nelle prossime settimane'. In Piemonte le ...... attivo per tre fine settimana e dedicato alla somministrazione della seconda dose diinsegnanti e al personale delle scuole dell'intera provincia. Le persone da vaccinare sono poco più ..."Credo ci siano le condizioni per spostare lo stop notturno alle 23.00 o alle 24.00 e per dare respiro agli operatori economici senza abbassare la guardia nella lotta al virus. Sono per proseguire con ...Parte in Italia la somministrazione del vaccino agli Over 50: ecco le regole, i tempi e i modi per prenotarsi, differenti tra le regioni.