Vaccini, al via i richiami in Campania con Astrazeneca: stop a prime dosi (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Su Astrazeneca da ieri stiamo partendo con la seconde dosi a 72 giorni. Parlo quindi di insegnanti, forze dell'ordine, personale delle scuole e delle università. Per tutti i giorni che verranno andremo a inoculare le seconde dosi e quindi il quantitativo di Astrazeneca che abbiamo, che è di circa 119.000 dosi, lo usiamo per quello. Al momento le prime dosi con Astrazeneca sono quasi finite, considerando che ulteriori dosi arriveranno per fine maggio o inizio giugno e sono già programmate per i richiami". Lo ha detto Ugo Trama, responsabile del coordinamento vaccinale dell'Unità di Crisi della Campania per il Covid-19. "Nel mese di giugno – ha aggiunto Trama – dal ...

