Uomini e Donne: come sta Gianluca De Matteis dopo l'incidente (Di lunedì 10 maggio 2021) Paura per un bellissimo ex tronista di "Uomini e Donne": Gianluca De Matteis, che era stato protagonista della trasmissione mesi fa. Aveva fatto scalpore per la sua decisione di andarsene da solo, dopo aver avuto un lutto e perché non riusciva trovare l'anima gemella tra le corteggiatrici … In questi giorni è balzato di nuovo agli onori della cronaca per un motivo ben più serio: un incidente. Ecco com'è avvenuto e come sta ora il giovane. Uomini e Donne: incidente stradale per l'ex tronista Gianluca De Matteis L'ex protagonista del Trono Classico, 31 anni il prossimo 30 maggio, fisioterapista, era in sella alla sua moto quando, schivando un gatto in curva, è caduto. Ha riportato qualche danno ad un spalla e soprattutto ...

