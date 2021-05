Advertising

ansa_liguria : Uccise figlioletto e smembrò madre, chiuse indagini - AnsaLiguria : Uccise figlioletto e smembrò madre, chiuse indagini. Contestati due omicidi, occultamento cadavere e maltrattamenti… -

ANSA Nuova Europa

Due omicidi, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Sono le accuse mosse dalla procura di Genova a Giulia Stanganini, 38 anni, accusata di avere ucciso ildi tre anni nel novembre 2019 e di avere poi ucciso la madre, Loredana Stuppazzoni, in pieno lockdown e di averne smembrato il corpo per nasconderlo. I pubblici ministeri Sabrina ......" che non riesce a darsi pace per aver causato l'orribile e dolorosissima morte del" ... Salta fuori una pistola " le spie in guerra vengonosenza tante cerimonie, d'altronde ", ma ...Ed è simbolicamente molto importante che, proprio domani, nel giorno di questo anniversario, sia installata una panchina rossa per ricordare Ornella Pinto, uccisa dal marito nella ... per sé e per il ...“Dieci anni fa, l’11 maggio del 2011, veniva firmata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Ed è simbo ...