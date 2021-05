Sileri dice basta alla mascherina Entro giugno lo stop in pubblico (Di lunedì 10 maggio 2021) “Entro giugno via le mascherina in pubblico”, così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato in un intervento a Mattino 24 su Radio 24. In precedenza, in un’intervista Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 maggio 2021) “via lein”, così il sottosegretarioSalute Pierpaoloha dichiarato in un intervento a Mattino 24 su Radio 24. In precedenza, in un’intervista Segui su affaritaliani.it

Advertising

AMarco1987 : Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna - Profilo3Marco : RT @christianrocca: Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna - Linkiesta : RT @christianrocca: Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna - christianrocca : Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna - zazoomblog : Sileri dice che a giugno l’Italia sarà come la Gran Bretagna - #Sileri #giugno #l’Italia #Bretagna -