Serie B, Cosenza retrocesso in Serie C: fatale il match col Pordenone (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà una Serie B senza playout quest'anno. Con il risultato arrivato da Lignano Sabbiadoro, il Cosenza è ufficialmente retrocesso in Serie C. I calabresi di Roberto Occhiuzzi sono la quarta squadra (insieme a Reggiana, Pescara e Virtus Entella) ad abbandonare la Serie cadetta per far ritorno in Lega Pro. Il Pordenone, di contro, si salva ufficialmente. Non ce l'ha fatta il Cosenza di Roberto Occhiuzzi, nonostante una battaglia protratta fino all'ultimo turno di campionato. La compagine calabrese, dopo l'incredibile salvezza dello scorso anno, si arrende alle difficoltà perdendo sul campo del Pordenone. La differenza di punti tra i ramarri ed i rossoblù, infatti, non permette la disputa dei ...

