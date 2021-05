Serie A, Milan e Genoa utilizzano di più i giocatori del settore giovanile (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Milan e il Genoa sono le squadre di Serie A che sfruttano di più i loro giocatori provenienti dal settore giovanile: ecco la graduatoria Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Ile ilsono le squadre diA che sfruttano di più i loroprovenienti dal: ecco la graduatoria

Advertising

acmilan : ?? The report of a stellar night in Turin ?? - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - emanuel8__ : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA - DragonManuel10 : RT @juventusfc: #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: -