Sequestrata stamperia abusiva | perquisizioni in tutta Italia

(Di lunedì 10 maggio 2021)e di oltre 13.000 pezzi di ricambio recanti il marchio “IVECO” contraffatti:in. È statauna vera e propria fabbrica di produzione del falso, operativa nelcomasco ed in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti. La scoperta è stata effettuata

È stata sequestrata una vera e propria fabbrica di produzione del falso, operativa nel comasco ed in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti. La scoperta è stata effettuata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco presso una stamperia di Guanzate.