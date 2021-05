Sbatti la banana con il caffè e il risultato ti stupirà?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quanto sono belle le torte a strati? Quando si tagliano mettono subito allegria. Farle, però non è sempre semplice, il più delle volte hanno una base di pan di Spagna che ci fa perdere un sacco di tempo per prepararlo. E quindi? Che volgiamo fare? Rinunciare a vedere lo stupore dei nostri ospiti? Da oggi non sarà più necessario perché impareremo a fare una torta stratificata con una base diche non dovremmo nemmeno mettere in forno. Forza non aspettiamo oltre! Torta di crepes alla; un dolce davvero goloso! Ingredienti per la base 3 banane, 1 cucchiaio disolubile, 2 uova, 300 ml di latte, 240 grammi di farina, 10 grammi di lievito per dolci, 3 cucchiai di zucchero. Ingredienti per la crema Una confezione di preparato per budino alla vaniglia, 200 grammi di ...