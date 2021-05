Saracinesche abbassate per protesta nei centri commerciali: “Basta chiusure nel Week end” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Domani alle 11.00 i punti vendita dei 1.300 centri commerciali d’Italia manifesteranno contro le chiusure nei Weekend con il gesto simbolico di abbassare le Saracinesche per alcuni minuti. Anche le attività legate a Confesercenti Campania aderiscono alla manifestazione. Si tratta di circa 1200 negozi distribuiti nei vari centri commerciali della nostra regione che danno lavoro ad oltre 10mila lavoratori. «E’ ora di dire Basta – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – a questa discriminazione tra le attività commerciali: 180 giorni di chiusura e dei Week-end hanno messo in ginocchio le nostre attività presenti nei grandi e piccoli centri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Domani alle 11.00 i punti vendita dei 1.300d’Italia manifesteranno contro leneiend con il gesto simbolico di abbassare leper alcuni minuti. Anche le attività legate a Confesercenti Campania aderiscono alla manifestazione. Si tratta di circa 1200 negozi distribuiti nei varidella nostra regione che danno lavoro ad oltre 10mila lavoratori. «E’ ora di dire– commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – a questa discriminazione tra le attività: 180 giorni di chiusura e dei-end hanno messo in ginocchio le nostre attività presenti nei grandi e piccoli...

