Roma | 5 gol al Crotone per tornare in Europa

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lacala il pokerissimo cole torna settima. Solo poche ore prima aveva lasciato l’ultimo posto che vale l’al Sassuolo. La netta vittoria contro i calabresi ha ripristinato la classifica e ora lancia la squadra di Fonseca verso la sfida con l’Inter di mercoledì. Un anticipo del derby di sabato, l’unico grande obiettivo rimasto ai giallorossi. L’effetto Mourinho già si fa sentire. La squadra spenta vista nelle ultime settimane ha ripreso vita: la vittoria col Manchester United ne è la dimostrazione, il 5-0 rifilato alormai retrocesso solo la logica conseguenza. La vittoria in campionato mancava dallo scorso 11 aprile, contro il Bologna. E’ tornata ieri in un momento positivo per la. “Molti dei giocatori in campo oggi hanno giocato anche col Manchester. È difficile tenere ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio! Nella ripresa segniamo cinque gol ?? ?? @Mayoral_Borja ?? @LorePelle7 ?? @LorePelle7 ??… - SkySport : ROMA-CROTONE 5-0 Risultato finale ? ? #Mayoral (47') ? #Pellegrini (70’) ? #Pellegrini (73') ? #Mkhitaryan (78’) ?… - pisto_gol : Chissà quel quotidiano sportivo che non + tardi di 8 ore fa dava per fatto Sarri alla Roma da chi aveva avuto la so… - TuttoASRoma : Roma 5 gol e prove di futuro. E applaude anche Mourinho - Andrea30490834 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio! Nella ripresa segniamo cinque gol ?? ?? @Mayoral_Borja ?? @LorePelle7 ?? @LorePelle7 ?? @HenrikhMk… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gol

- Sotto i colpi del Milan sono caduti anche i giganti. Soprattutto il più grande di tutti: ... Due partite per tutte: contro il Porto, quando non solo ha fallito l'appuntamento col, ma ha pure ...Un successo che vale gli applausi di Mourinho sui social. Lasupera 5 - 0 al Crotone segnando cinquenella ripresa che regalano una vittoria in campionato che mancava dall'11 aprile. I giallorossi si confermano così al settimo posto, passe - partout ...ROMA CROTONE MAYORAL – In queste ultime giornate la Roma, come sottolineato più volte da Fonseca, cercherà di dare il massimo per chiudere con orgoglio. Mercoledì ci sarà l’Inter, sabato il derby cont ...Nei numeri è stato il miglior giocatore della Roma in stagione. In ballo il rinnovo di contratto, ma Micki prima di firmare vuole parlare con José ...