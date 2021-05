"Quella maglia rosa mi faceva venire la pelle d'oca" (Di lunedì 10 maggio 2021) Al Giro d’Italia del 1931, il 10 maggio, debuttò la maglia rosa come simbolo del primato nella classifica generale. Novant’anni dopo, per celebrarla, raccontiamo brevi storie legate a quei giorni da numeri 1. Giro d’Italia 1971. Il prologo, Lecce-Brindisi, una specie di cronostaffetta ininfluente per la classifica. La prima tappa, Brindisi-Bari, finì in volata: Marino Basso. La seconda tappa, Bari-Potenza, 260 chilometri in quasi otto ore, la corsa esplose. “Fuga. Fuga di quelle buone, di quelle decisive. Fuga a cinque: Gianni Motta, Franco Bitossi, lo svedese Gosta Pettersson, che poi avrebbe vinto il Giro, Michele Dancelli e io. Fuori, dei grandi, Felice Gimondi, che non poteva neppure inseguire, perché Motta era della sua stessa squadra. Chissà come ne soffriva, chissà come si struggeva. Intanto, davanti, cambi regolari, ma io no, io ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Al Giro d’Italia del 1931, il 10 maggio, debuttò lacome simbolo del primato nella classifica generale. Novant’anni dopo, per celebrarla, raccontiamo brevi storie legate a quei giorni da numeri 1. Giro d’Italia 1971. Il prologo, Lecce-Brindisi, una specie di cronostaffetta ininfluente per la classifica. La prima tappa, Brindisi-Bari, finì in volata: Marino Basso. La seconda tappa, Bari-Potenza, 260 chilometri in quasi otto ore, la corsa esplose. “Fuga. Fuga di quelle buone, di quelle decisive. Fuga a cinque: Gianni Motta, Franco Bitossi, lo svedese Gosta Pettersson, che poi avrebbe vinto il Giro, Michele Dancelli e io. Fuori, dei grandi, Felice Gimondi, che non poteva neppure inseguire, perché Motta era della sua stessa squadra. Chissà come ne soffriva, chissà come si struggeva. Intanto, davanti, cambi regolari, ma io no, io ...

Advertising

WittyTV : Deddy quella maglia dorata della Finale è tutta tuaaa #Amici20 - TutelaMagliaNA : @toniyx99 @KappaItalia Quella sì, è il font della Seria A. Antonio, per caso hai lo screen di una mail che attesti… - TalhaAbdul497 : @NonConoscoVG @Inter Ci vuole del nero in quella maglia, non siamo il Napoli eh !!!!!! - _andre_19__ : @Barbynerazzurra @Inter Beh come maglia di allenamento o pre gara nn male... Se questa sarà la vera maglia e come i… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, rivoluzione in vista per la maglia Home 2021/22: Si prospetta una vera e propria rivoluz… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella maglia "Quella maglia rosa mi faceva venire la pelle d'oca" Enrico Paolini racconta i tre giorni nei quali vestì il simbolo del primato al Giro d'Italia. 'Mi ha fatto sentire più importante, più alto, più ...

Milan, infortunio Ibra: salta sicuramente Torino e Cagliari ...gare dalle 100 presenze in campionato in maglia rossonera. Traguardo che quindi, a meno di miracoli, toccherà nel torneo 2021 - 22. Una stagione travagliata in termini fisici per lo svedese, quella ...

"Quella maglia rosa mi faceva venire la pelle d'oca" Il Foglio "Quella maglia rosa mi faceva venire la pelle d'oca" Enrico Paolini racconta i tre giorni nei quali vestì il simbolo del primato al Giro d'Italia. "Mi ha fatto sentire più importante, più alto, più bello" ...

Quando fiorì la maglia rosa al Giro d'Italia Il 10 maggio 1931 Learco Guerra vestì la prima maglia rosa della storia della corsa a tappe, dopo oltre vent'anni dalla prima edizione. Perché proprio allora si decise di introdurre questo simbolo per ...

Enrico Paolini racconta i tre giorni nei quali vestì il simbolo del primato al Giro d'Italia. 'Mi ha fatto sentire più importante, più alto, più ......gare dalle 100 presenze in campionato inrossonera. Traguardo che quindi, a meno di miracoli, toccherà nel torneo 2021 - 22. Una stagione travagliata in termini fisici per lo svedese,...Enrico Paolini racconta i tre giorni nei quali vestì il simbolo del primato al Giro d'Italia. "Mi ha fatto sentire più importante, più alto, più bello" ...Il 10 maggio 1931 Learco Guerra vestì la prima maglia rosa della storia della corsa a tappe, dopo oltre vent'anni dalla prima edizione. Perché proprio allora si decise di introdurre questo simbolo per ...