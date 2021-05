Precipita dal viadotto dell’autostrada e fa un volo di 30 metri | morto imprenditore di 55 anni

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 10 maggio 2021)dale fa undi 30. Mario Tracinà, unedile di 55di origini catanesi ma da una ventina d’residente a Jesi, nelle Marche, èvenerdì pomeriggio mentre era al lavoro in un cantiere per il consolidamento di unA14 a Campomarino, in provincia di Termoli. L’uomo ha fatto undi 30. Mario Tracinà, unedile di 55di origini catanesi ma da una ventina d’residente a Jesi, nelle Marche, èvenerdì pomeriggio mentre era al lavoro in un cantiere per il consolidamento di un ...