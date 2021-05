“Picchiarono a sangue un uomo procurandogli un’emorragia cerebrale” | due arresti con l’accusa di tentato omicidio a Latina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il 30 marzo scorso avevano picchiato aunlasciandolo a terra esanime. Oggi per due giovani di Sezze, provincia di, è scattato l’arresto. La polizia ha rintracciato i due presunti responsabili del pestaggio – uno di 17 anni e l’altro di 20 – ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare per. Le indagini, durate più di un mese nonostante il fatto sia accaduto in pieno centro e alla presenza di molti testimoni, sono state condotte dagli agenti della Squadra mobile della città. Dalle ricostruzioni emerge che i due hanno prima tramortito la vittima – un cittadino romeno – con uno schiaffo dato dal minorenne, e poi steso a terra con un pugno dato dal ventenne, pugile dilettante. L’, ubriaco e incapace anche solo di schivare i colpi, è finito a terra ...