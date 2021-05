Pd, Ricci: per rilanciare Roma Gualtieri ottimo nome (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Roberto Gualtieri e’ un ottimo candidato sindaco per la Capitale: la sua visione e le sue capacita’, ampiamente dimostrate da ministro dell’economia nel corso della piu’ gravi crisi dal dopoguerra, saranno un valore aggiunto per Roma.” “Spiace dover prendere atto del mancato accordo con il Movimento 5 Stelle, che avrebbe fatto vincere la coalizione al primo turno. Puntando su Virginia Raggi, sulla cui amministrazione il giudizio e’ negativo, Giuseppe Conte ha sbagliato, ma ci auguriamo che al ballottaggio siano leali e sostengano Gualtieri per il rilancio di Roma”. Lo afferma il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci. Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)– “Robertoe’ uncandidato sindaco per la Capitale: la sua visione e le sue capacita’, ampiamente dimostrate da ministro dell’economia nel corso della piu’ gravi crisi dal dopoguerra, saranno un valore aggiunto per.” “Spiace dover prendere atto del mancato accordo con il Movimento 5 Stelle, che avrebbe fatto vincere la coalizione al primo turno. Puntando su Virginia Raggi, sulla cui amministrazione il giudizio e’ negativo, Giuseppe Conte ha sbagliato, ma ci auguriamo che al ballottaggio siano leali e sostenganoper il rilancio di”. Lo afferma il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo

