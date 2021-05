No, Pfizer non si aspetta «gravi effetti avversi a 6 mesi dopo la vaccinazione» (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 7 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica riporta lo screenshot di un documento attribuito all’azienda farmaceutica americana Pfizer e un commento in cui si legge: «La Pfizer scriver nero su bianco che si aspetta gravi affetti avversi a 6 mesi dopo la vaccinazione». Si tratta di una notizia falsa. Lo screenshot è tratto da questo documento pubblicato a settembre 2020 da Pfizer e contenente le linee guida del trial clinico per lo sviluppo del vaccino contro la Covid-19, i cui risultati preliminari sono stati resi pubblici il 9 novembre 2020. Il passaggio ... Leggi su facta.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 7 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica riporta lo screenshot di un documento attribuito all’azienda farmaceutica americanae un commento in cui si legge: «Lascriver nero su bianco che siaffettia 6la». Si tratta di una notizia falsa. Lo screenshot è tratto da questo documento pubblicato a settembre 2020 dae contenente le linee guida del trial clinico per lo sviluppo del vaccino contro la Covid-19, i cui risultati preliminari sono stati resi pubblici il 9 novembre 2020. Il passaggio ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO L’Ue annuncia che non rinnoverà i contratti con Astrazeneca e così semina altra sfiducia sul… - RobertoBurioni : BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o su… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Pfizer: 'Non necessaria una nuova formula contro le varianti' #Pfizer - Milano_Events : Pfizer e BioNTech: contro le varianti non serve una nuova formula del vaccino - - MamolkcsMamol : RT @aladinae12: Ma questa intervista è reale? Ad ogni frase trasecolo. Non riesco a credere a quello che leggo. -