NASCAR | Goodyear 400 | Truex vittoria “vintage”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unaa Darlington è il massimo per un pilota. Se poi vinci la400, nel bel mezzo del “Throwback weekend” che laorganizza sempre qui, allora la gioia è doppia. E MartinJr ha molto da gioire nella domenica nel South Carolina, che domina dall’inizio alla fine. Su 293 giri, il numero 19 ne conduce 248, regolando un Kyle Larson in rimonta nel finale. Il californiano di casa Hendrick Motorsports finisce in seconda posizione, rimuginando su una cavalcata forse tardiva. Kyle Busch conclude terzo, precedendo William Byron e Denny Hamlin. Kevin Harvick, Chase Elliott, Ryan Blaney, Chris Buescher e Ryan Newman completano la top ten. Sono 19 i cambi di leader, e sei le caution. Molte vetture sfoggiano livreeper l’occasione, celebrando i grandi nomi del passato delle ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Goodyear

Periodico Daily - Notizie

...Toyota Camry), nove Adesivi e Sfondi Giocatore delle squadre del, un Adesivox RL per ognuna delle macchine e le Ruote Racing. I nove teamche caratterizzano il ......Adesivo Joe Gibbs Racing # 18 (Toyota Camry) e banner giocatore - Adesivo 23XI Racing # 23 (Toyota Camry) e banner giocatore Adesivox RL (per ogni auto) Ruote da racing...Martin Truex jr vince la Goodyear 400, la gara NASCAR dedicata all'amarcord. Vediamo le fasi salienti della 12esima tappa stagionale ...Mancano poche ore alla Goodyear 400, prima competizione delle due previste che la NASCAR Cup Series affronterà nel 2021 al Darlington Raceway. Dopo le emozioni in Kansas tutto è pronto per la dodicesi ...