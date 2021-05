Morto in moto, i colleghi piangono Dolci: “Metteva anima e corpo nella difesa di noi ambulanti” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Una persona da ammirare e un valido dirigente che Metteva anima e corpo nella difesa della propria categoria. Così i colleghi ambulanti ricordano Mauro Dolci, presidente della sezione bergamasca della Federazione Italiana Venditori ambulanti, affiliata a Confcommercio. Dolci, 65 anni, ha perso la vita in un tragico incidente a San Giovanni Bianco, poco dopo il mezzogiorno di domenica 9 maggio. Uno scontro, in sella alla sua moto, contro un’auto in via Carlo Ceresa: impatto fatale per il 65enne di Zogno, trasportato in condizioni critiche in ospedale a San Giovanni Bianco, dove è Morto verso le 14.30. Oltre 40 anni di professione, come ambulante nel settore alimentare nei mercati ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) “Una persona da ammirare e un valido dirigente chedella propria categoria. Così iricordano Mauro, presidente della sezione bergamasca della Federazione Italiana Venditori, affiliata a Confcommercio., 65 anni, ha perso la vita in un tragico incidente a San Giovanni Bianco, poco dopo il mezzogiorno di domenica 9 maggio. Uno scontro, in sella alla sua, contro un’auto in via Carlo Ceresa: impatto fatale per il 65enne di Zogno, trasportato in condizioni critiche in ospedale a San Giovanni Bianco, dove èverso le 14.30. Oltre 40 anni di professione, come ambulante nel settore alimentare nei mercati ...

