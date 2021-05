Maxi blitz antidroga nel Napoletano | 49 misure cautelari

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn poche centinaia di metri, difesi da porte blindate e cancelli per eludere i controlli delle forze dell’ordine, sono stati individuati e monitorati ben 14 “punti vendita” in cui veniva smerciato lo stupefacente a “clienti” provenienti da tutta la regione:in una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, quella di Caivano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA, hanno inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti. Sono 49 lenotificate ad altrettante persone ritenute vicine al clan “Sautto – Ciccarelli“, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Agenzia ANSA

Sono 49 le misure cautelari notificate ad altrettante persone ritenute vicine al clan «Sautto - Ciccarelli», gravamente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze s ...