M5s, Rousseau non consegnerà la lista degli iscritti a Conte: «Sarebbe una grave violazione della legge sulla privacy» (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembrerebbe che Davide Casaleggio sia riuscito a infliggere a Giuseppe Conte una sberla giuridica. L'avvocato del popolo, che aveva preteso i dati degli iscritti al Movimento 5 stelle, non aveva considerato un cavillo legale che consentirebbe, anzi, obbligherebbe Rousseau a non consegnare nessuna lista. «Rousseau per legge non può assolutamente comunicare gli elenchi di iscritti a persone diverse dal legittimo rappresentante legale o addirittura, come richiesto, a persone neanche iscritte al Movimento». Il riferimento è all'ex premier, il quale non avrebbe ancora effettuato l'iscrizione formale ai 5 stelle. Si legge nel post pubblicato oggi, 10 maggio, sul Blog delle stelle: «Se Rousseau comunicasse i dati ...

