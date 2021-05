LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa della Bora e dell’Alpecin (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.21 Ci stiamo avvicinando ad Asti. 14.18 I fuggitivi si stanno avvicinando alla fase calda della tappa. 14.15 Sotto il forcing della Bora-Hansgrohe e dell’Alpecin Fenix il gruppo continua ad avvicinarsi agli otto battistrada. 14.12 112 chilometri alla conclusione di Canale, e 4’10” di vantaggio per gli otto battistrada. 14.09 Ineos Grenadiers compatta intorno alla maglia rosa Filippo Ganna. 14.06 Il margine tra il gruppo e i battistrada è sceso sotto i cinque minuti. 14.03 Tornando alla DIRETTA della tappa, ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.21 Ci stiamo avvicinando ad Asti. 14.18 Isi stanno avvicinando alla fase calda. 14.15 Sotto il forcing-Hansgrohe eFenix il gruppo continua ad avvicinarsi agli otto battistrada. 14.12 112 chilometri alla conclusione di Canale, e 4’10” di vantaggio per gli otto battistrada. 14.09 Ineos Grenadiers compatta intorno alla maglia rosa Filippo Ganna. 14.06 Il margine tra il gruppo e i battistrada è sceso sotto i cinque minuti. 14.03 Tornando alla, ricordiamo nuovamente la composizionefuga: il ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? | Tappa 2? ?? Castelnuovo Don Bosco - km 76 ??????????????? @vincenalban, Filippo Tagli… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Cavagnolo - km 48 ???????????????????????????????????????? @gougeardA, @PellaudSimon, An… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - peterortiz_007 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Cavagnolo - km 48 ???????????????????????????????????????? @gougeardA, @PellaudSimon, Andrii Po… - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: Vicenza in vantaggio: Lanzafame con l'esterno restituisce il pallone a Giacomelli che scappa sulla sinistra e con un dest… -