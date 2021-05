Le iniettano 6 dosi di vaccino: ricoverata ma sta bene (Di lunedì 10 maggio 2021) Le somministrano per errore sei dosi di vaccino contro il Covid, 23enne ricoverata in osservazione all’ospedale di Massa (Massa Carrara). La giovane, riferisce stamani la Asl dopo che la vicenda è stata raccontata dalla Nazione, è rimasta monitorata tutta la notte, non ha avuto sintomi nè manifestato allergie. La giovane è stata poi dimessa ed il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 10 maggio 2021) Le somministrano per errore seidicontro il Covid, 23ennein osservazione all’ospedale di Massa (Massa Carrara). La giovane, riferisce stamani la Asl dopo che la vicenda è stata raccontata dalla Nazione, è rimasta monitorata tutta la notte, non ha avuto sintomi nè manifestato allergie. La giovane è stata poi dimessa ed il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

