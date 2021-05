La rinascita del piccolo gattino (Di lunedì 10 maggio 2021) Il piccolo gattino Angel ha trovato una ragazza dal cuore d'oro che non ha perso le speranze e lo accudisce con tanto amore La storia di Angel: un gattino con grave malformazione salvato dalla strada su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) IlAngel ha trovato una ragazza dal cuore d'oro che non ha perso le speranze e lo accudisce con tanto amore La storia di Angel: uncon grave malformazione salvato dalla strada su Notizie.it.

Advertising

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - miki_cr01 : Ho iniziato a seguirti nel 2008, ti ho tifata con Ranieri, ho esultato con la mia prima linguaccia alla Del Piero a… - gramezzana : RT @ottogattotto: @pgmalusardi Quella che tu illustri non è una libreria, è una cartoleria. Chi come me ebbe la fortuna di frequentare la l… - RobertoLocate14 : RT @ottogattotto: @pgmalusardi Quella che tu illustri non è una libreria, è una cartoleria. Chi come me ebbe la fortuna di frequentare la l… - feedburnerit : Gianfranco Battisti: insieme per la rinascita del Paese, le iniziative del Consorzio ELIS -