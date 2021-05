La rimozione di Newsom | un governatore repubblicano con il “recall”?

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 maggio 2021) La California è uno degli Stati più “blue”, ossia liberal, poiché le due camere legislative e il potere esecutivo sono nelle mani dei democratici. Le possibilità di vittorie politiche per il Partitonel Golden State sono limitatissime considerando il fatto che dei 20,9 milioni di elettori registrati il 46 percento sono democratici e solo il 24 percento è iscritto al Grand Old Party (Gop). I repubblicani ci provano però con tutti i mezzi possibili. L'ultimo è il “”, un'elezione straordinaria con la quale gli elettori voteranno se riconfermare o rimuovere ilattuale Gavin. In effetti, si tratta di una possibile nuova elezione che darebbe l'opzione di eleggere un nuovofra una lista di individui che si saranno candidati.è stato ...