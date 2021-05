La parata (militare) di Putin e l’autogol Ue. L’analisi di Savino (Di lunedì 10 maggio 2021) La parata del 9 maggio è, probabilmente, uno degli appuntamenti annuali centrali della scenografia del sistema di potere della Russia Putiniana, assieme all’Assemblea federale e al discorso di fine anno. Vi è una ragione di fondo: la stragrande maggioranza delle famiglie russe ha avuto propri cari che hanno preso parte o sono caduti alla Grande guerra patriottica, termine che in russo designa la Seconda guerra mondiale da dopo l’inizio dell’Operazione Barbarossa. Questa memoria di “popolo” è forte ed è da sempre molto sentita, anche per gli episodi terribili della guerra, dall’assedio di Leningrado durato quasi 900 giorni alla distruzione delle comunità ebraiche nei territori occupati, passando per le grandi battaglie di Stalingrado e di Kursk, milioni di uomini e donne, di vecchi e bambini sono stati travolti dalla tragedia dell’aggressione nazista e ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladel 9 maggio è, probabilmente, uno degli appuntamenti annuali centrali della scenografia del sistema di potere della Russiaiana, assieme all’Assemblea federale e al discorso di fine anno. Vi è una ragione di fondo: la stragrande maggioranza delle famiglie russe ha avuto propri cari che hanno preso parte o sono caduti alla Grande guerra patriottica, termine che in russo designa la Seconda guerra mondiale da dopo l’inizio dell’Operazione Barbarossa. Questa memoria di “popolo” è forte ed è da sempre molto sentita, anche per gli episodi terribili della guerra, dall’assedio di Leningrado durato quasi 900 giorni alla distruzione delle comunità ebraiche nei territori occupati, passando per le grandi battaglie di Stalingrado e di Kursk, milioni di uomini e donne, di vecchi e bambini sono stati travolti dalla tragedia dell’aggressione nazista e ...

Ultime Notizie dalla rete : parata militare Giornata vittoria: Belgrado celebra alleanza con Mosca Sulla centrale Piazza della Repubblica a Belgrado è stato installato un maxischermo dove stamane è stato possibile seguire in diretta la grande parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca alla ...

Gerusalemme in fiamme, sulla Spianata delle Moschee oltre 300 feriti in due giorni Amos Gilad, ex capo dell'intelligence militare ed ex alto funzionario del ministero della Difesa ... Secondo la stampa israeliana, ci si aspetta che la polizia consenta la parata, in cui giovani ...

La parata del Giorno della Vittoria 2021 Sputnik Italia La parata del Giorno della Vittoria 2021 Alla parata moscovita hanno preso parte un qualcosa come 12.000 militari , insieme a oltre 190 veicoli e ben 76 tra elicotteri e aerei . La sfilata è stata guidata dal comandante in capo delle forze a ...

Vladimir Putin: "Difenderemo i nostri interessi nazionali Imponente spiegamento nella Piazza Rossa di mezzi militari e truppe. Il discorso di Putin: "Difenderemo i nostri interessi nazionali" ...

