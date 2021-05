Inter | Skriniar | “Il prossimo anno resto per difendere lo scudetto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milanspazza via le voci su un suo possibile addio all’a fine. E’ vero che ci sono tante voci sul difensore slovacco, cheessa a tante squadre europee, ma allo stesso tempo lui a Sport Aktuality conferma di rimanere in nerazzurro: “Le voci ci sono sempre come ci sono sempre state. Però non gli ho mai dato molto peso e non le ho neanche mai commentate. In questa occasione non sarà diverso, vista anche la nostra stagione. Ora penso solo a godermi questa vittoria poi penserò a programmare e preparare l’Europeo. Io all’anche l’peril tricolore? Certamente sì”. SportFace.