I pagamenti ricorrenti non sono più un problema con questa novità HYPE

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pagamenti ricorrenti

Punto Informatico

Abbonamenti al canale : gli abbonati effettuanomensiliin cambio di vantaggi speciali offerti da te. Devi avere 18 anni e più di 1000 iscritti. Merchandising : i tuoi fan ......servizio 3D secure per gli acquisti sul web e ricevere SMS alert per controllare tutti i...creare un salvadanaio elettronico con l'arrotondamento delle spese o versamenti manuali o,...HYPE arricchisce i servizi offerti lanciando la funzione per i bonifici periodici: le scadenze dei pagamenti ricorrenti non saranno più un problema.Un pagamento per una spesa detraibile effettuato con un conto corrente cointestato non ostacola il diritto alla detrazione integrale. Ciò che vale è il documento di spesa intestato al contribuente ...