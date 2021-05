Halo Infinite riceverà presto un nuovo trailer? Joseph Staten pubblica un misterioso tweet

(Di lunedì 10 maggio 2021) Entro la fine dell'anno arriverà, l'esclusiva Microsoft per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Sebbene non abbiamo visto undalla scorsa estate, Microsoft potrebbe preparare una buona quantità di nuovi dettagli del gioco per il prossimo E3 2021. Qualcosa che, forse, ha a che fare con unche hato un veterano di 343 Industries. La scorsa settimana erano trapelati nuovi dettagli sullo sviluppo di, che aveva già annunciato il crossplay tra Xbox e PC, oltre a funzionalità che saranno presenti nella versione compatibile. Ora, in previsione dell'E3 2021, i fan della saga stanno aspettando di saperne di più sul ritorno di Master Chief e forse anche un...

Advertising

Eurogamer_it : #HaloInfinite riceverà presto un nuovo trailer? - GamingToday4 : Halo Infinite: piccolo approfondimento sul gioco! - Rin2362084597 : RT @Gilgame48416687: E3 soon #xbox @Halo HALO INFINITE - GameXperienceIT : Halo Infinite: L'ex sviluppatore di 343 chiarisce i recenti commenti su crunch e qualità del gioco… - Samuelanjelok2 : RT @Gilgame48416687: E3 soon #xbox @Halo HALO INFINITE -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

iCrewPlay.com

L'insider ha proseguito affermando che le sue parole non sono da prendere come certezza assoluta, e che Microsoft in passato aveva già acquistato spazio pubblicitari persolo per poi ...Qualche giorno fa, un ex - artista di 343 Industries aveva rivelato degli interessanti retroscena su. Purtroppo, tali informazioni non erano particolarmente positive: contenuti tagliati, crunch e un ridimensionamento delle aspettative generali, sono solo alcuni dei punti espressi dallo ...Joseph Staten pubblica un misterioso tweet ed i fan sperano che si tratti di un nuovo trailer per Halo Infinite.Halo Infinite: stando alle recenti informazioni rilasciate da alcuni sviluppatori, sembrerebbe che 343 Industries stia lavorando ad un nuovo trailer ...