Gravina, Juve avvisata: “Se non si accettano le norme UEFA, non si partecipa alla Serie A” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente della Federcalcio lancia il monito, la Juve è avvisata Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Lo Sport”, trasmissione in onda … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente della Federcalcio lancia il monito, laGabrieleè intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Lo Sport”, trasmissione in onda … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

peterkama : Juve esclusa dalla Serie A? Gravina: 'Regole chiare per chi non rispetta i principi UEFA' - cn1926it : #Gravina: '#Juve esclusa dal campionato? Le regole parlano chiaro...' - CinqueNews : Gravina sulla Superlega: «Sanzioni per la Juve? Regole chiare, proveremo a mediare» - raffaele2764 : @DiMarzio Quindi quando il Milan viene squalificato dall'UEFA erano problemi del Milan ora per la Juve si può mediare e bravo Gravina - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve fuori dalla A? Gravina: 'Le regole prevedono la non partecipazione per chi non rispetta principi UEFA' https://t.… -