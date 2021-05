Formula 1 | prova di forza di Hamilton a Barcellona Bottas e Mercedes ai ferri corti

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 10 maggio 2021)1, l’analisi del Gran Premio di Spagna.lancia un chiaro messaggio a Verstappen.aicon(SPAGNA) – Lewisnel Gran Premio di Spagna ha lanciato un chiaro segnale agli avversari: è ancora lui l’uomo da battere. Con una strategia perfetta il britannico è riuscito a conquistare la terza vittoria su quattro gare e, soprattutto, mettere in discesa almeno per il momento il Mondiale. Non sarà, comunque, un avvicinamento a Montecarlo semplice in casa. Toto Wolff ha dichiarato di voler parlare conper aver ‘intralciato’durante la gara. Un confronto che potrebbe essere decisivo anche per il futuro del finlandese. E ...