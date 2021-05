Advertising

sportli26181512 : Flop #Juve, a #Nedved il Tapiro d’Oro: “#Pirlo e Ronaldo restano”: Il vicepresidente bianconero raggiunto dall’invi… - bornjuventino : RT @Striscia: Dopo una lunga attesa, l’unico a ritirare il “premio” per il flop della #Juve è stato il vicepresidente #PavelNedved https://… - Striscia : Dopo una lunga attesa, l’unico a ritirare il “premio” per il flop della #Juve è stato il vicepresidente … - DilectisG : RT @peppeiannicelli: Il disastro Juve è colpa di #Pirlo o di #Agnelli? #Juventus - peppeiannicelli : Il disastro Juve è colpa di #Pirlo o di #Agnelli? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Flop Juve

Un ko pesantissimo, che inevitabilmente complica parecchio i piani in vista della qualificazione alla prossima Champions League . Valerio Staffelli ha di nuovo fatto visita alladopo il 3 - 0 casalingo subito dal Milan di Pioli. Stavolta l'inviato di Striscia La Notizia è andato a Torino con una cassa piena di Tapiri d'Oro da consegnare ai bianconeri. Dopo una lunga ......potesse resistere" Alessandro Nasi possibile successore di Agnelli alla Juventus dopo ilLe ... Ma non fanno altro che seguire la rotta tracciata dal presidente Uefa Ceferin, per il quale, Real ..."La stagione della Juve è un calvario, una via crucis tra vittorie stentate, pareggi stiracchiati, k.o. clamorosi. Quella contro il Milan non è solo una sconfitta, è una debacle, una umiliazione sport ...Quanti soldi perde chi non entra in Champions, come impatta l'ingresso - o la mancata partecipazione - in Champions in base agli anni precedenti ...