“Fedez è il nulla”: il comunista Rizzo demolisce il Pd e l’idelogia gender: “Mai un caffè con questi qui” (Di lunedì 10 maggio 2021) Fedez è il nulla e il Pd è il suo profeta. Marco Rizzo, segretario del partito comunista, sempre fuori dal coro e allergico al mainstream dilagante, mena fendenti con la sua proverbiale schiettezza in un’intervista alla Verità oggi in edicola: contro il Pd a traino Fedez, contro il ddl Zan (“la sinistra confonde i diritti con i suoi desideri”); contro l’ideologia gender; contro il Pd che ha svenduto i diritti alla logica delle multinazionali. Inizia dal Ddl Zan. Come mai il Pd non vede altro oRizzonte che questa legge con tutte le emergenze attuali e future che ci attendono? Il perché ha radici antiche, spiega Rizzo. «Se vogliamo dirla tutta, la mutazione genetica della sinistra italiana inizia negli anni Settanta, con l’avvento del femminismo e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021)è ile il Pd è il suo profeta. Marco, segretario del partito, sempre fuori dal coro e allergico al mainstream dilagante, mena fendenti con la sua proverbiale schiettezza in un’intervista alla Verità oggi in edicola: contro il Pd a traino, contro il ddl Zan (“la sinistra confonde i diritti con i suoi desideri”); contro l’ideologia; contro il Pd che ha svenduto i diritti alla logica delle multinazionali. Inizia dal Ddl Zan. Come mai il Pd non vede altro onte che questa legge con tutte le emergenze attuali e future che ci attendono? Il perché ha radici antiche, spiega. «Se vogliamo dirla tutta, la mutazione genetica della sinistra italiana inizia negli anni Settanta, con l’avvento del femminismo e ...

petergomezblog : Caso #Fedez, la politica ‘riscopre’ la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. La legge per modello Bbc… - GiulioCentemero : #Rai non ha censurato nulla,la visione dei testi è nel contratto tra sindacati e società esterna che ha organizzato… - boettoisabella1 : RT @SecolodItalia1: “Fedez è il nulla”: il comunista Rizzo demolisce il Pd e l’idelogia gender: “Mai un caffè con questi qui” - SecolodItalia1 : “Fedez è il nulla”: il comunista Rizzo demolisce il Pd e l’idelogia gender: “Mai un caffè con questi qui”… - Titti14760140 : RT @claudio_2022: Marco Rizzo: L'irriducibile comunista. 'Se la sx è il nulla di Fedez non ci prendo neanche il caffè' 'Al concertone i lo… -