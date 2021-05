Federico Baratto | il video dell’incidente in deltaplano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 10 maggio 2021), istruttore padovano di 51 anni, è morto in un incidente con ila Borso del Grappa (Treviso).è precipitato nel vuoto subito dopo il decollo. Illesa la donna che era con lui. Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un’impennata deled ha perso così la vita, precipitando per oltre 300 metri. Non appena è avvenuto il decollo, dalla pedana delta di Col del Puppolo a 850 metri di quota, l’uomo, slegato, è rimasto agganciato alla forza delle braccia, finché ha mollato la presa sparendo nel bosco sottostante. Ilha proseguito ancora senza comandi, per poi cadere tra gli alberi, lasciando sospesa nel vuoto, tra i rami ...