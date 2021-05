Elezioni Roma, Salvini: “Noi con Calenda? Sì, e magari stasera sbarcano gli alieni” (Di lunedì 10 maggio 2021) di F. Q. 10 Maggio 2021 “Noi a Roma con Calenda? Stanotte possono anche sbarcare gli alieni. Una lista di nomi? Si, gli undici del Milan che hanno vinto ieri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i ministri leghisti. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. Sostieni ora Grazie, Peter Gomez ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) di F. Q. 10 Maggio 2021 “Noi acon? Stanotte possono anche sbarcare gli. Una lista di nomi? Si, gli undici del Milan che hanno vinto ieri”. Così il leader della Lega, Matteo, a margine dell’incontro con i ministri leghisti. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. Sostieni ora Grazie, Peter Gomez ...

