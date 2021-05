Dopo 7 mesi La Scala alza di nuovo il sipario

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo quasi sette mesi, il Teatro alla Scala riapre le porte e alza il sipario. Il 10 maggio, per la prima volta dal 23 ottobre, il Teatro decide di dare il bentornato al pubblico con due concerti destinati a restare nella storia: il primo, con il coro e l’orchestra della Scala diretti da Riccardo Chailly, in un appuntamento che vuole celebrare i 75 anni dal concerto della rinascita diretto da Arturo Toscanini l’11 maggio 1946 – l’esibizione sarà trasmessa su Rai5 e in streaming su RaiPlay -; e il secondo, previsto l’11 maggio, con i Wiener Philharmoniker e Riccardo Muti nell’ultimo concerto della loro mini tournée italiana, una serata voluta da Rolex e pensata per essere trasmessa in streaming.