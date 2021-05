Diletta Leotta | duro attacco da Paola Ferrari | “Mi fa rabbia”

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha subito undalla giornalistaper il modo in cui sta facendo carriera: le parole del volto Rai La nota giornalista sportiva della Rai,, ha rivolto una nuova frecciata all’indirizzo di. “Lei è molto ricca e famosa, mica come me che ho fatto molto fatica L'articolo proviene da Inews.it.

Lanon può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…'. Il racconto - La giornalista ...Paola Ferrari è tornata a scagliare frecciatine controche, a suo dire, avrebbe a dir poco abusato della chirurgia plastica. Paola Ferrari controNon è la prima volta che Paola Ferrari si scaglia controper via ...Diletta Leotta ha subito un duro attacco dalla giornalista Paola Ferrari per il modo in cui sta facendo carriera: le parole del volto Rai ...Paola Ferrari si racconta in una lunga intervista a Il Giornale, in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, lanciando anche qualche frecciatina a colleghe del mondo del giornalismo.